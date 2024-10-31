На якому рівні облікова ставка
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікова ставка із 1 листопада становитиме 13%.
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Правління вирішило зберегти ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.
Крім того, Пишний додав, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала. Це відбувалося дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося.
У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні,
– розповів голова НБУ.