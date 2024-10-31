Чи зможе НБУ стабілізувати валютний ринок України

Завдяки підтримці партнерів, регулятор зможе утримувати належний рівень міжнародних резервів. Саме це сприятиме стійкості валютного ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Прогнозні обсяги міжнародних резервів були переглянуті і підвищені до такого рівня:

43,6 мільярда доларів – за підсумками 2024 року;

– за підсумками 2024 року; 41 мільярди доларів – 2025 року.

Чи буде Україна отримувати достатній рівень міжнародної підтримки

До кінця 2024 року Україна має отримати зовнішні надходження у розмірі більш як 15 мільярдів доларів. Значна підтримка від партнерів очікується й у наступному році. Тривають переговори відносно надання Україні безповоротної позики, що має компенсуватися доходами від заморожених російських активів.

Міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою. Ураховуючи очікувані надходження, НБУ поліпшив припущення щодо зовнішньої фінансової допомоги на 2024 – 2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне 41,5 мільярда доларів, а наступного – 38,4 мільярда доларів,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Зверніть увагу! При збереженні достатнього рівня зовнішньої підтримки та значними внутрішніми ринковими залученнями, уряд і надалі зможе покривати бюджетний дефіцит. При цьому, вдаватися до емісійного фінансування не доведеться.