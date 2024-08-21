Как могут вырасти тарифы на электроэнергию, газ и тепло в ближайшее время

МВФ одобрительно отреагировал на планы повысить налоги и фактически "отменил" надежды на быстрое восстановление Украины. Это связано с опасением, что война будет продолжаться еще долго.

Как могут вырасти тарифы

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что формально МВФ ничего не требует, а лишь рекомендует "к исполнению".

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Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Даже уже не смешно такое слышать. А всю черную работу выполняют свои, на местах. Как когда-то в 1933 году "свои" ходили и выискивали закопанное зерно, так и сегодня украинцев по сути раскулачивают те же "свои". Министры, департаменты, управления, отделы. Такое себе энергетическое раскулачивание украинцев.

По его словам:

тарифы на электроэнергию планируют повысить до 5,5-6 гривен за киловатт, при этом потребителей, вероятно, поделят по объему потребления.

газ может вырасти в цене до 11 000-12 000 гривен за 1000 кубометр;

тепло – до 3000-5000 гривен за гигакалорию.

У МВФ сейчас ответ один на все вопросы – нет денег. Ну и еще одно – неизвестно когда и как завершится война. Поэтому надо спешить. Желательно до ноября. Конечно, я верю, что система будет сопротивляться и пытаться спасти себя, но внешнее давление на сегодня гораздо больше,

– добавляет Юрий Корольчук.

Напомним! В сентябре стоимость света для украинцев не изменится изменится. Еще в июне тарифы подняли до нового уровня.