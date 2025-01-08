Доллар по 47: к чему готовиться украинцам в 2025 году

В бюджете на 2025 год курс установлен на уровне 45 гривен за доллар. Из-за этого многие эксперты предполагают, что валюта реально вырастет до этого значения.

Действительно ли доллар вырастет до 47

Экономист Олег Пендзин убежден, что доллар в 2025 году может сильно вырасти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ранок. Live.

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Пендзин отмечает, что в установление курса в бюджете на уровне 45 гривен за доллар, является явным показателем роста валюты. Эксперт прогнозирует вероятное увеличение до 47 гривен за доллар.

По словам экономиста, пока единственным продавцом валюты в Украине является НБУ. Именно регулятор следит за курсом доллара. Пендзин уточняет, что в Украине "отсутствует валютный рынок в привычном смысле".

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В нормальных условиях есть много продавцов валюты – экспортеры, и много покупатели – импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок.

Пендзин отмечает, что у украинцев не должно быть иллюзий, относительно увеличения стоимости доллара. Валюта обязательно будет дорожать.