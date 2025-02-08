Повысят ли пенсию по инвалидности в марте 2025 года

Минимальные пенсии по инвалидности в этом году не росли. В феврале они также не будут увеличены.

Как вырастут пенсии по инвалидности в марте

Вырастут ли пенсии по инвалидности в результате проведения индексации, пока неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! В прошлом году после проведения индексации выросла минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности с 2 760 до 2 920 гривен.

Какие минимальные пенсии для лиц с инвалидностью сейчас:

для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия сейчас – 2 980 гривен;

для лиц, не работающих с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Размер пенсии по инвалидности зависит от возрастной выплаты. Сейчас это соотношение такое: