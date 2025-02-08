8 февраля, 14:25
Повысят ли пенсию по инвалидности в марте 2025 года
Минимальные пенсии по инвалидности в этом году не росли. В феврале они также не будут увеличены.
Как вырастут пенсии по инвалидности в марте
Вырастут ли пенсии по инвалидности в результате проведения индексации, пока неизвестно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Напомним! В прошлом году после проведения индексации выросла минимальная пенсия для лиц с I группой инвалидности с 2 760 до 2 920 гривен.
Какие минимальные пенсии для лиц с инвалидностью сейчас:
- для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия сейчас – 2 980 гривен;
- для лиц, не работающих с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
- для лиц, работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.
Размер пенсии по инвалидности зависит от возрастной выплаты. Сейчас это соотношение такое:
- лица, имеющие I группу инвалидности должны получать 100% от определенной для них пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.