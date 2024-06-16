Важные условия для получения пенсии: что нужно знать о банковских счетах
Источник:ПФУ
Многим пенсионерам удобнее получать свою пенсию через банковскую карточку, но для этого нужно соответствовать определенным условиям.
Как может выплачиваться пенсия
Сейчас пенсия может выплачиваться в отделении Укрпочты или с помощью банковского перевода. Каким из этих способов пользоваться – пенсионер может выбрать самостоятельно.
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Однако есть и исключение. Это пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Они могут получать пенсионные выплаты только на счет Ощадбанка.Интересно! Полный перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи можно посмотреть здесь.
Какие требования для получения пенсии
Согласно требованиям ПФУ, счет для получения пенсии должен быть:
- открыт в одном из уполномоченных банков;
- открыт для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- активный счет.
Как не потерять выплаты
Если у пенсионера появилась необходимость изменить банковские реквизиты или он желает выбрать другой банк, необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд. Это можно сделать следующим образом:
- в личном обращении в ПФУ,
- онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.