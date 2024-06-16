Важные условия для получения пенсии: что нужно знать о банковских счетах

16 июня 2024, 17:00
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Источник:

ПФУ

Многим пенсионерам удобнее получать свою пенсию через банковскую карточку, но для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Как может выплачиваться пенсия

Сейчас пенсия может выплачиваться в отделении Укрпочты или с помощью банковского перевода. Каким из этих способов пользоваться – пенсионер может выбрать самостоятельно.

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Однако есть и исключение. Это пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Они могут получать пенсионные выплаты только на счет Ощадбанка.

Интересно! Полный перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи можно посмотреть здесь.

Какие требования для получения пенсии

Согласно требованиям ПФУ, счет для получения пенсии должен быть:

  • открыт в одном из уполномоченных банков;
  • открыт для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
  • активный счет.
Обратите внимание! При подаче заявления для получения выплаты или перерасчета пенсии через банк, необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN, который состоит из 29 символов.

Как не потерять выплаты

Если у пенсионера появилась необходимость изменить банковские реквизиты или он желает выбрать другой банк, необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд. Это можно сделать следующим образом:

  • в личном обращении в ПФУ,
  • онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Обратите внимание! Только в этом случае своевременность начисления пенсии будет гарантирована.
Автор: Катерина Добровольська