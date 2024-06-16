Важные условия для получения пенсии: что нужно знать о банковских счетах

Многим пенсионерам удобнее получать свою пенсию через банковскую карточку, но для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Как может выплачиваться пенсия

Сейчас пенсия может выплачиваться в отделении Укрпочты или с помощью банковского перевода. Каким из этих способов пользоваться – пенсионер может выбрать самостоятельно.

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Однако есть и исключение. Это пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Они могут получать пенсионные выплаты только на счет Ощадбанка.

Какие требования для получения пенсии

Полный перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи можно посмотреть здесь

Согласно требованиям ПФУ, счет для получения пенсии должен быть:

открыт в одном из уполномоченных банков;

открыт для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

активный счет.

Как не потерять выплаты

При подаче заявления для получения выплаты или перерасчета пенсии через банк, необходимо указать номер банковского счета в формате IBAN, который состоит из 29 символов.

Если у пенсионера появилась необходимость изменить банковские реквизиты или он желает выбрать другой банк, необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд. Это можно сделать следующим образом:

в личном обращении в ПФУ,

онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Только в этом случае своевременность начисления пенсии будет гарантирована