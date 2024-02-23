Как посчитать пенсию и что для этого нужно знать

В Украине размер пенсий обусловлен страховым стажем и размером заработной платы лица. В 2024 году были введены новые критерии по стажу для украинцев, которые планируют выйти на пенсию.

От чего зависит размер пенсии

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. С каждым годом минимальный стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на год до тех пор, пока в 2029 году не достигнет 35 лет.

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Также, чтобы выйти на пенсию в 63 года в 2024 году, нужно иметь от 20 до 30 лет страхового стажа, а для выхода на пенсию в 65 лет — от 15 до 20 лет стажа.

Как посчитать пенсию в 2024 году

! Если в 2024 году вам исполнилось 60 лет, но вы не имеете необходимых 31 года страхового стажа, пенсию вам назначат при достижении 63 лет.

Расчет пенсии по возрасту выполняется по формуле:

Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Размер средней зарплаты определяется как средний показатель заработной платы по Украине за последние три года перед назначением пенсии, с которой уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты рассчитывается как сумма отношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.

! Для определения индивидуального коэффициента зарплаты необходимо сравнить месячный заработок лица со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Этот коэффициент отражает соотношение полученной зарплаты к средней зарплате в стране.

Для получения общего индивидуального коэффициента зарплаты нужно определить среднее значение всех месячных коэффициентов за период, который берется во внимание. Это позволяет оценить, насколько зарплата лица в среднем соответствует или превышает средний уровень заработной платы по стране в течение расчетного периода.

Как это происходит

Индивидуальный коэффициент зарплаты используется для расчета пенсии, где высокий коэффициент может привести к более высокой пенсионной выплате. Если средняя зарплата лица в течение всего периода равнялась средней по стране, ее индивидуальный коэффициент будет близко к единице. В случае, когда зарплата вдвое превышает среднюю, коэффициент может приближаться к двойке.

Напоследок, коэффициент страхового стажа рассчитывается путем умножения общего количества лет стажа на 0.01. Этот коэффициент отражает вклад лица в пенсионную систему через страховые взносы в течение его трудовой деятельности.