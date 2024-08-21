"Нафтогаз" готовится к новому отопительному сезону: что советуют сделать украинцам

Приближается новый отопительный сезон. "Нафтогаз" продолжает добычу газа, наполняя газовые хранилища Украины.

На сколько Украина готова сейчас

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев сообщил, что украинцы будут обеспечены газом от собственной добычи. Сейчас компания добывает на 7% больше сырья чем в 2023 году.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Очевидно, что следующая зима является исторической для Украины в том смысле, что она будет самой сложной с точки зрения обеспечения энергией, ресурсами, теплом. Группа Нафтогаз активно готовится к следующей зиме

Чернышов отметил, что накопление газа идет по плану. К тому же "Нафтогаз" продолжает ремонтные и восстановительные работы. В частности, продолжается адаптация газовой инфраструктуры к вызовам, связанных с войной.

Тепло должно быть в домах. Необходимый объем газа будет предоставлен нашим потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго,

– подчеркнул Чернышов.

Чернышев также призвал украинцев проверить свои дома и сделать жилье энергоэффективным. Благодаря этому, отопительный сезон пройдет легче.