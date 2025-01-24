Повлияет ли "налог на посылки" на цены в Украине

Введение налога на посылки может привести к негативным последствиям. Более того, по мнению экономиста Олега Пендзина, реализация этого закона невозможна в нынешних реалиях.

Почему налог на посылки это провальная инициатива

При введении этого налога, есть значительный риск возникновения коллапса таможенной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Пендзина.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мы рискуем стать на инфраструктурные грабли: таможенная инфраструктура как не была способна, так и не стала способной обрабатывать даже текущий объем международных отправлений, а тем более – контролировать их содержимое и обеспечивать прозрачность. Проверка и обработка международных посылок – это коллапс таможенной системы.

По мнению Пендзина, основные недостатки этой инициативы следующие:

часть посылок придется проверять вручную, а для этого нет достаточного количества ресурсов;

отсутствует достаточное количество квалифицированных кадров;

нет соответствующего программного обеспечения.

Украинцы ищут более дешевые альтернативы за рубежом – от детской одежды до бытовых мелочей и недорогой техники: миллионы людей ежемесячно заказывают товары, которых просто нет в стране или которые стоят здесь в разы дороже. Может стоит защитить людей, а не ритейл, который втрое задирает цены на позиции из условных "алиэкспрессов" или "тему",

– отметил экономист.

Обратите внимание! Пендзин уточнил, что введение этого закона повлечет рост цен и увеличение объемов теневого импорта.