МВФ сообщил, каким должен быть курс гривны в Украине

Директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказала каким должен быть курс гривны к доллару в Украине для обеспечения стабильности. Она подчеркнула необходимость действия "плавающего" режима.

Какой политики сейчас придерживается НБУ

Представительница МВФ говорит, что сейчас Киев активно работает над обеспечением стабильности режима денежно-кредитной политики в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Джули Козак.

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Джули Козак Директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Сейчас в рамках программы Украина имеет режим таргетирования инфляции, и именно на этом сосредоточена наша программа с Украиной. Поэтому у них есть режим таргетирования инфляции.

Обратите внимание! По мнению Козак, именно плавающий обменный курс является ответом на то, необходимо ли Украине рассматривать евро как защитную валюту для гривны.

Стоит заметить, что после начала полномасштабной войны украинский регулятор отказался от режима таргетирования инфляции. Сейчас НБУ использует лишь отдельные его элементы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, был введен фиксированный курс. В 2023 году регулятор внедрил изменения. Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости.