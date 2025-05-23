Якої політики зараз дотримується НБУ

Представниця МВФ каже, що зараз Київ активно працює над забезпеченням стабільності режиму грошово-кредитної політики в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Джулі Козак.

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Джулі Козак Директор Департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Зараз у рамках програми Україна має режим таргетування інфляції, і саме на цьому зосереджена наша програма з Україною. Тож у них є режим таргетування інфляції.

Зверніть увагу! На думку Козак, саме плаваючий обмінний курс є відповіддю на те, чи необхідно Україні розглядати євро як захисну валюту для гривні.

Варто зауважити, що після початку повномасштабної війни український регулятор відмовився від режиму таргетування інфляції. Зараз НБУ використовує лише окремі його елементи.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було введено фіксований курс. У 2023 році регулятор впровадив зміни. Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості.