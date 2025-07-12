Новые мошеннические схемы онлайн: как уберечь деньги на карте
- Онлайн-мошенничество в Украине в 2024 году повлекло 93% общей суммы убытков, а средняя сумма одной операции выросла до 4 761 гривны.
- Популярные мошеннические схемы включают цифровой скимминг, квишинг и ИИ-усиленное мошенничество, где злоумышленники используют фейковые голоса и электронные письма для выманивания средств.
Современные мошеннические онлайн-схемы нацелены на доверии клиента к злоумышленникам, кем бы последние не притворялись. Поэтому сейчас важно как никогда защищаться в таких случаях, а именно не разглашать персональные данные и избегать сомнительных сайтов с QR-кодами.
Почему люди попадаются на крючок мошенников
Банкир Анна Довгальская замечает, что в 2024 году более 83% мошеннических операций в Украине произошли через Интернет, передает 24 Канал. В то же время данные НБУ свидетельствуют о том, что онлайн-мошенничество повлекло 93% общей суммы убытков.
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Таким образом, средняя сумма одной операции выросла на 51% – до 4 761 гривны.
Когда мы говорим о мошенничестве, нужно отказаться от представления о "хакерах в темной комнате". Современные аферисты работают не техникой, а психологией. Они не взламывают серверы – они взламывают доверие.
По словам Довгальской, общая черта всех случаев мошенничества – это то, что злоумышленники убеждают человека добровольно разгласить персональные данные.
Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником – голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем нам кажется,
– добавляет госпожа Анна.
Какие схемы самые популярные среди мошенников
Можно выделить 3 самые распространенные схемы, которые наносят больше всего убытков:
- Цифровой скимминг: в онлайн-магазина пользователь во время покупки вводит данные карты на якобы обычном сайте, впрочем через скрытый код их перехватывают мошенники. Хуже всего то, что пользователь даже не замечает этого.
- Квишинг: это вредные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Обычно их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах.
- ИИ-усиленное мошенничество: благодаря искусственному интеллекту мошенники создают фейковые голоса, электронные письма и даже чат-боты, где выманивают деньги.
Сегодня deepfake может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т.д.) и просить "срочно перевести деньги", к сожалению такие голоса пока очень трудно отличить от настоящих,
– предостерегает Довгальская.
Как уберечь свои средства
Банкир советует перед использованием терминала или банкомата осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или ливневые экраны – это то, на что стоит обратить внимание.
Поэтому при использовании лучше прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах.
- Никогда не передавайте личные данные карты – даже если звонят из банка или полиции,
- Избегайте публичного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплат,
- Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах,
- Сканируйте QR-коды только из проверенных источников,
- Используйте виртуальные карты для онлайн-покупок,
- Подключите оповещения обо всех транзакциях.
Помните! Банк никогда не запрашивает CVV-код, пароль, SMS-коды или PIN по телефону, в мессенджерах или в письмах.