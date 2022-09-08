Как украинцам не потерять 30% зарплаты из-за инфляции и чего ждать ближе к зиме

Рост цен, умноженный на падение доходов, не оставляет шансов украинцам сохранить довоенный уровень жизни. Теряют все. Но есть ли методы хотя бы частичной компенсации потери платежеспособности, читайте в материале.

24 канал спросил у экспертов, чего ждать украинцам до конца года и стоит ли рассчитывать на чудо.

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Будем реалистами

Инфляция во время войны для рядового украинца значительно болезненнее, чем в довоенный период.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU В предыдущие годы инфляция сопровождалась стремительным ростом доходов населения, а также удорожанием многих типов активов, как, например, недвижимость или земля. Однако с начала войны заработные платы сокращаются, а цены на активы непрерывно снижаются. Поэтому нет компенсаторов, которые частично нивелировали бы негативные эффекты инфляции. Доходы и активы в реальном измерении будут снижаться и в 2023 году

Ожидаемое падение уровня жизни многих украинцев может быть даже больше прогнозируемого Нацбанком уровня инфляции в 30%, поскольку многие теряют работу, а многим уменьшили зарплаты, предрекает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

Для компенсации потери покупательной способности населения в государственном бюджете нет денег. Если в следующем году будет незначительная индексация социальных выплат, то это будет большим достижением, считает эксперт.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Стоимость жизни будет расти. И мы с этим поделать ничего не можем

Так, прогнозирует руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин, продолжится рост цен на горюче-смазочные материалы. Удорожание газа приведет, в частности, к росту расходов тепличных агропредприятий, которые в холодное время года используют отопительный газ. Следовательно, вырастут цены на тепличную агропродукцию.

Гривна продолжит обесцениваться, что обусловит дальнейшее удорожание импортных товаров. Будет дорожать, в частности, электроника. Во-первых, это импорт; во-вторых, это сейчас общемировая тенденция.

Зерна в этом году в Украине достаточно, есть проблемы с площадями для его хранения. Следовательно, причин для роста цен на хлеб нет.

Андрей Шевчишин руководитель отдела аналитики Libertex Group Стоит отметить, что большая часть ценового роста этого года уже состоялась. Уже зафиксировано две трети годового роста цен. В следующем году Нацбанк и Минфин прогнозируют также высокую инфляцию. Но реальных механизмов компенсации потери покупательной способности у населения нет. Незначительно компенсировать потерю покупательной способности помогут банковские сбережения, покупка валюты или ОВГЗ.

В повседневной жизни люди ощущают инфляцию тогда, когда дорожает их потребительская корзина. Соответственно, покупательная способность уменьшается, то есть люди могут на те же деньги купить меньше вещей.

Показатель инфляции, или индекса потребительских цен, достаточно "лукавый", поэтому еще он измеряет, так сказать, "среднюю температуру по больнице". В этом показателе усреднена стоимость потребительской корзины в целом, куда включаю и коммуналку, и продукты питания, и непищевые продукты. Это стандартизированный набор одинаковых товаров, которые вовсе не обязательно должны быть в постоянном доступе в каждом магазине, поясняет доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Фактическое ощущение инфляции может отличаться от номинального значения этого показателя, как, например, в метеорологии отличаются номинальная температура и ощущаемая температура. Поэтому так часто мы слышим вокруг: зачем, мол, вы нам рассказываете об инфляции в 20%, если цены выросли в несколько раз?

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Как правило, люди чувствуют инфляцию по каким-то знаковым товарам. К примеру, водитель считает инфляцию по бензину, домохозяйка – по борщевому набору и т.д. Субъективное чувство инфляции формируется, в том числе структурой расходов человека.

В Украине мы имеем дело с классической моделью влияния инфляции на население, когда больше всего от подорожания товаров страдают люди с наименьшими доходами. У нас сейчас упреждающими темпами дорожают продукты питания. У этой категории товаров по сути нет альтернативы, люди вынуждены их покупать, поэтому их цена менее эластична.

Ярослав Жалило заместитель директора Национального института стратегических исследований Традиционно мы имеем дело с годовым измерением инфляции. Предлагаю рассмотреть другое измерение инфляции – сравнить текущие цены с ценами по состоянию на декабрь прошлого года. Если (по данным Госстата) в июле текущего года, по сравнению с декабрем прошлого, потребительские цены выросли на 18,2%, то продукты питания подорожали на 24,1%. Следовательно, люди с меньшим уровнем доходов, в структуре расходов которых превалируют продукты питания, испытывают инфляцию сильнее

Еще один пример: в то время как мясо подорожало на 12,8% – хлеб и хлебопродукты подорожали на 27,6%. Следовательно, бедные слои населения, которые могут позволить себе меньше мяса, но больше хлеба, ощутят подорожание продуктов сильнее. Молоко, возможности экспорта которого снизились, подорожало незначительно – на 9,1%. Яйца подешевели на 28,1%.

Очень ощутимо влияние войны на рынке сезонных продуктов – овощей и фруктов. Фрукты подорожали на 52,9%, овощи – на 84,1%.

"Думаю, цены за август будут чуть ниже, поскольку появились местные овощи и фрукты. Но важна тенденция – ассортимент ухудшился, а цены выросли", – констатирует собеседник 24 канала.

Следовательно, наглядная демонстрация того, как ощущения инфляции отличаются от официальных показателей. Плюс – нужно учитывать разные цены в разных торговых сетях, регионах, типах населенных пунктов. Отсюда и складывается субъективное чувство инфляции.

Что касается влияния коммунальных тарифов на индекс потребительских цен, то все просто: до конца действия военного положения в стране тарифы на коммунальные услуги для населения расти не будут. Хотя, разумеется, повышение тарифов просто откладывается во времени. И после войны с этим нужно будет что-то делать.

Тот факт, что в условиях длительной войны мы имеем достаточно умеренные темпы инфляции, нормальный уровень товарного предложения, отсутствие какого-либо нормирования распределения и продажи потребительских товаров, свидетельствует о высокой дееспособности украинской экономики, организованности предпринимательской активности. А возникающие дефициты динамично закрываются путем импорта, с незначительным уровнем подорожания,

– констатирует эксперт.

Но, разумеется, инфляция растет, потому что растут издержки. Так, повысились транспортные расходы за счет удлинения логистических путей, девальвировала гривна, что обусловило удорожание импорта. Возросли риски – физические (связанные с войной) и экономические (девальвационные и инфляционные) – закладываемые предпринимателями в цену своей продукции.

Что касается доходов населения, как фактора влияния на инфляцию, то следует отметить, что падение номинальных доходов оказывает сдерживающее влияние на рост цен. У людей есть ограниченные доходы, что не позволяет бизнесу слишком раскручивать цены.

Монетарные ограничительные причины сейчас фактически не работают. Национальный банк пытается стерилизовать денежную массу – повышая учетную ставку, продавая банкам депозитные сертификаты, но это существенно не влияет на инфляцию на потребительском рынке, потому что денег на внутреннем рынке все равно слишком много,

– утверждает Ярослав Жалило.

Антиинфляционным якорем в Украине долгое время был курс гривны, удерживаемый Нацбанком на довоенном уровне. Это сдерживало потребительскую инфляцию. Но после ослабления официального курса гривны этот якорь был потерян. Курс гривны стабилизировался на рыночном значении, что оказало свое влияние на рост инфляции.

По итогам 2022 года НБУ прогнозирует инфляцию более 30% (декабрь к декабрю). Сейчас 18% инфляции (июль к декабрю). Можно предположить, что более половины пути относительно прогнозируемого уровня подорожания в этом году уже пройдено. Однако простор для роста цен еще остается. Как правило, первые осенние месяцы – сентябрь – октябрь – период оживления инфляции.

Как украинцам не потерять 30% платежеспособности из-за инфляции

Не потерять не удастся. Удорожание однозначно отразится на кошельках украинцев, на их покупательной способности. Очень рискованно будет сегодня утверждать, что не потерять можно, например, покупая товары длительного хранения. Это повлекло бы за собой покупательский ажиотаж, который сам по себе является инфляционным фактором.

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