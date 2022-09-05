24 канал разбирался, к чему может привести попытка государства решать финансовые проблемы во время войны путем "рисования" денег.

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Властный консенсус

Печать денег – мера вынужденная в условиях войны. Это признают все – и в первую очередь в Национальном банке, который эти деньги печатает. Еще в начале июля об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В начале широкомасштабной войны решение о монетизации Национальным банком дефицита государственного бюджета для финансирования критических потребностей было фактически безальтернативным. По сравнению с другими способами удовлетворения бюджетных потребностей печать денег характеризуется высокой оперативностью и возможностью кратковременно снизить бремя военных потерь для населения и бизнеса. Однако монетизация – это не тот подход, который позволит экономике долго оставаться устойчивой. Для минимизации негативных экономических и социальных последствий войны следует использовать методы оптимизации государственных финансов", – писал глава НБУ в авторской колонке для "Экономической правды".

С тех пор много воды убежало, а еще больше – напечатано денег. По состоянию на 1 сентября напечатано уже 285 миллиардов гривен, сообщили 24 канал в НБУ. Похоже, правительство в ближайшее время не намерено останавливаться, планируя до конца года довести эту цифру до запланированных еще в феврале 400 миллиардов гривен.

В Офисе Президента называют допустимым ежемесячный объем эмиссии от 30 до 60 миллиардов гривен. Об этом в середине августа заявил в интервью для Forbes Украина руководитель Офиса Ростислав Шурма. Однако он предостерег, что такую эмиссию Украина может позволить себе при условии:

сбалансированности экспортно-импортных операций;

решение вопроса с выплатой госдолга;

существенной поддержки международных партнеров.

По словам заместителя председателя Национального банка Сергея Николаевчука, 30 миллиардов новонапечатанных гривен ежемесячно – это тот объем финансирования, который, по мнению НБУ, является контролируемым и приведет к контролируемым последствиям, которые регулятор учитывает в своем базовом сценарии.

Аппетит приходит во время еды

И все бы ничего, если бы в Министерстве финансов в какой-то момент не решили убить двух зайцев, раскрыв тем самым свои карты.

Во-первых, получить фактически "из воздуха" свежеотпечатанные Национальным банком 400 миллиардов гривен.

А во-вторых, обязать НБУ в течение ближайших 30 лет отдавать Минфину деньги, которые Минфин будет платить Нацбанку в виде процентов по ОВГЗ на упомянутые 400 миллиардов.

А это, опять же, эмиссия, которая продолжалась бы еще 30 лет.

Свою инициативу Минфин спрятал в непрофильный законопроект №7429, зарегистрированный в парламенте 1 июня, а уже 29 июля он превратился в закон №2481-IX. В принятой версии закона норма о возврате Нацбанком в бюджет заработанных на ОВГЗ процентов отсутствует. Значит, что-то не срослось. Но случай симптоматичен. И не факт, что Минфин оставит попытки и дальше получать деньги "из воздуха" – очень уж заманчивая перспектива.

Позиция НБУ

Еще в начале июля глава НБУ Кирилл Шевченко акцентировал на том, что монетизация – это решение, позволяющее выиграть время, но не решать проблемы экономики и госбюджета.

Эмиссия НБУ не создает ресурсы в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся через инфляционный налог. Его де-факто платят владельцы и получатели гривневых доходов, уменьшающихся в реальном измерении. Это оказывает влияние на уровень бедности.

Высокая инфляция имеет потенциал достаточно быстро обесценить доходы и сбережения широких слоев украинцев. Краткосрочные выгоды получают собственники настоящих активов, валюты, остальных ценностей, экспортеры продуктов и услуг.

Временное облегчение может ощутить и государственный бюджет: инфляционный рост налогооблагаемой базы на первых этапах будет превышать потребности для финансирования зафиксированных расходов в гривне.

Однако в итоге проиграют все, потому что у экономики без надежной денежной единицы нет шансов на рост или восстановление.

Что делать

В Нацбанке уверены, что крайне важно активизировать внутренние заимствования, в том числе путем повышения ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня. Это усугубит привлекательность гривневых активов, позволит увеличить привлечение рыночного финансирования дефицита бюджета и соответственно уменьшит потребность в эмиссии Национальным банком.

Это также обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции, будет способствовать уменьшению спроса на валюту, что позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов и снизить давление на международные резервы Украины.

"За" и "против" эмиссии: мнения экспертов

В условиях военных действий, при отсутствии достаточной внешней финансовой помощи и кредитования – эмиссия и внутренние ссуды являются единственными источниками покрытия дефицита госбюджета. Поэтому здесь нет "за" или "против" эмиссии. Просто нет выбора, – утверждает руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин.

Другое дело, что в Украине все еще остается большой капитал "на руках", который не работает на государство и который может привлечь к финансированию дефицита бюджета. Это дорогой капитал, стоимостью 25 – 30%, и он в перспективе потребует обслуживания и погашения. Это займ у будущих поколений. Но ситуация для его рефинансирования через несколько лет может быть гораздо более благоприятной.

Текущая же эмиссия разгоняет инфляцию и девальвацию здесь и сейчас, усугубляя и так тяжелую ситуацию. То есть, плата за эмиссию уже происходит и оттягощается войной.

Андрей Шевчишин руководитель отдела аналитики Libertex Group Неконтролируемую или активную эмиссию рассматривают как зло в условиях рыночной экономики. Но в условиях войны это подчас остается единственным вариантом поддержки экономики. Фактически все страны в состоянии войны осуществляли эмиссию.

При прогнозировании возможных сценариев развития событий, говорит эксперт, мы можем опираться только на текущие тенденции. Следует ожидать продолжения финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны.

Объемы будущей эмиссии прогнозировать сложно – многое будет зависеть от того, как будут перечисляться бюджетные расходы. Если расходы будут оставаться на нынешнем уровне, объемы эмиссии будут расти.

Ситуация будет в значительной степени зависеть от динамики импорта и размеров внешнего финансирования. Внешнее финансирование будет оставаться слабым и будет сильно зависеть от наших успехов на фронте.

Платежный баланс будет регулироваться за счет золотовалютных резервов. Именно золотовалютные резервы позволяют свести к минимуму негативные эффекты от эмиссии. И большой вопрос – как будет регулироваться импорт.

Если Украина не будет получать вовремя достаточной внешней финансовой помощи, то у нас не останется других вариантов покрытия бюджетного дефицита, кроме эмиссии гривны, или активных заимствований.

Минфин мог бы, подняв ставки по ОВГЗ, привлечь в бюджет огромные средства, находящиеся на руках у населения. Это возможно сделать, в частности, через депозиты в банках, которые подняли бы ставки по вкладам вслед за ростом ставок по ОВГЗ. Но Минфин этого не делает. Если бы он поднял ставки по ОВГЗ хотя бы до 25%, бюджет мог бы дополнительно получать ежемесячно около 2 – 2,5 миллиарда долларов,

– прогнозирует Андрей Шевчишин.

Ну и, конечно, нужно "резать" расходы бюджета.

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, аргументами "за" эмиссию могут быть следующие:

расходы бюджета значительно превышают объемы его доходов и международной помощи на финансирование дефицита бюджета. Поэтому, по сути, приходится выбирать меньшее из двух зол – эмиссия гривны или недофинансирование критически важных расходов бюджета;

Виталий Ваврищук глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Эмиссионное финансирование, в отличие от международной финансовой помощи, достаточно быстрое. С момента инициирования до поступления средств может пройти менее суток. Поэтому оно помогает быстро закрывать разрывы ликвидности правительства, когда таковые возникают. Никакой другой источник не дает такой возможности;

эмиссионное финансирование – это финансирование в гривне. Хотя государственный долг и растет, валютные риски правительства остаются контролируемыми.

А вот аргументы "против" эмиссии :

часть средств, предоставляемых НБУ и расходуемых правительством, в дальнейшем направляются на валютный рынок. Следовательно, эмиссия косвенно приводит к уменьшению резервов НБУ;

возможность получить финансирование от НБУ снижает стимулы для Минфина активно привлекать гривну на внутреннем рынке путем размещения ОВГЗ. При отсутствии финансирования от НБУ Минфин приблизил бы купоны за ОВГЗ к уровню учетной ставки и мог бы существенно увеличить привлечение с частного рынка;

Имеются долгосрочные риски ослабления фискальной дисциплины. Имея опыт привлечения эмиссионных средств, правительство может и после войны пытаться сохранить этот источник финансирования дефицита бюджета.

– предупреждает эксперт.

По словам заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, нет никаких аргументов "за" эмиссионное финансирование дефицита бюджета, кроме необходимости, от тупика.

Эмиссия приводит к увеличению давления на национальную валюту. Это, в свою очередь, негативно влияет на бизнес. Для удержания курса гривны государству, например, приходится прибегать к непопулярным с точки зрения бизнеса мерам, например, введение валютных ограничений или дополнительных валютных сборов.

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Конечно, чем больше поступает финансовая помощь от наших зарубежных партнеров, тем меньше НБУ приходится печатать средства. Но западных денег никогда не будет хватать, поэтому дефицит бюджета будет оставаться.

Сергей Фурса заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital На этом фоне логичным выглядело бы повышение Минфином ставки привлечения средств через ОВГЗ. Но мы видим жесткое нежелание Минфина это делать. Почему? – Видимо, в Министерстве финансов считают, что через этот механизм не смогут привлечь достаточно денег. Кроме того, Минфин не хочет переплачивать по своим долговым обязательствам в надежде на дешевый международный финансовый ресурс.

Следует понимать, что Минфину, в отличие от НБУ, выгодна инфляция и девальвация гривны, что является результатом эмиссионного финансирования дефицита, поскольку это увеличивает поступление в бюджет. Хотя и дестабилизирует экономику. Итак, пока выглядит так, что Министерство финансов не пойдет на повышение ставки.