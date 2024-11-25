Для ВПЛ посоветовали как не потерять свою пенсию

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить процедуру идентификации, чтобы не потерять свои выплаты. Делать это надо регулярно.

Как не потерять пенсию

Председатель правления государственного Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, как правильно проходить эту процедуру, передает 24 Канал.

Читайте также На большие изменения надеяться не стоит: как увеличатся пенсии в 2025 году

Пройти идентификацию можно:

в отделении Ощадбанка или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.

Сергей Наумов Председатель правления государственного Ощадбанка Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций Ощадом не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда.

Он добавил, чтобы не терять выплаты стоит: