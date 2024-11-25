Як не втратити пенсію

Голова правління державного Ощадбанку Сергій Наумов розповів, як правильно проходити цю процедуру, передає 24 Канал.

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Пройти ідентифікацію можна:

у відділенні Ощадбанку чи територіальних органах Пенсійного фонду України;

за допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;

через особистий електронний кабінет на веб-порталі ПФУ або у закордонній дипломатичній установі.

Сергій Наумов Голова правління державного Ощадбанку Якщо фізична ідентифікація не пройдена, автоматичне блокування видаткових операцій Ощадом не здійснюється, проте відповідна інформація передається до ПФУ. Окрім того, ми передаємо до державних органів інформацію щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції із використанням основної пенсійної картки за останні півроку. Питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду.

Він додав, щоб не втрачати виплати варто: