Как не потерять пенсию
Председатель правления государственного Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, как правильно проходить эту процедуру, передает 24 Канал.
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Пройти идентификацию можно:
- в отделении Ощадбанка или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
- с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;
- через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.
Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций Ощадом не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда.
Он добавил, чтобы не терять выплаты стоит:
- вовремя пройти идентификацию;
- хотя бы раз в полгода проводить операции использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включительно с получением наличных и расчетами в торгово-сервисной сети.