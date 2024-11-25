Как не потерять пенсию

Председатель правления государственного Ощадбанка Сергей Наумов рассказал, как правильно проходить эту процедуру, передает 24 Канал.

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Пройти идентификацию можно:

в отделении Ощадбанка или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

через личный электронный кабинет на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.

Сергей Наумов Председатель правления государственного Ощадбанка Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций Ощадом не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда.

Он добавил, чтобы не терять выплаты стоит: