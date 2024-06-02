Как украинцы за рубежом могут обеспечить себе пенсию в Украине

Многих украинцев, которые оказались за границей с начала войны, интересует вопрос возможно ли докупить необходимый стаж для выхода на пенсию в Украине находясь за пределами государства. Ответ на этот вопрос дали в ПФУ.

Пенсионные взносы для украинцев за рубежом

Вносить добровольный платеж на обязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины можно независимо от места пребывания. Таким образом, украинцы за рубежом могут без проблем докупить необходимый стаж для выхода на пенсию в Украине.

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Основными условиями для добровольного участия являются:

наличие в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос;

при этом, лицо не является пенсионером.

Какой необходимый размер взносов

Для зачисления полного месяца в страховой стаж, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

! С 1 апреля 2024 года эта сумма составляет – 1 760 гривен.

Однако частота и сумма добровольных взносов устанавливаются лицом самостоятельно, в зависимости от его финансовых возможностей.

Какая пенсия в Украине

Сейчас средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны. Среди пенсионеров, работающих, этот показатель достиг 6 094,28 гривны. В то же время самые большие выплаты – более 10 тысяч гривен – имеет 12,06% лиц.

Другие пенсионеры получают такие пенсии: