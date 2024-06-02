Пенсійні внески для українців за кордоном

Вносити добровільний платіж на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України можна незалежно від місця перебування. Таким чином, українці за кордоном можуть без проблем докупити необхідний стаж для виходу на пенсію в Україні.

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Основними умовами для добровільної участі є:

наявність у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про особу, на користь якої надходить внесок;

при цьому, особа не є пенсіонером.

Який необхідний розмір внесків

Для зарахування повного місяця до страхового стажу, сума добровільного внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Важливо! З 1 квітня 2024 року ця сума становить – 1 760 гривень.

Однак, частота та сума добровільних внесків встановлюються особою самостійно, залежно від її фінансових можливостей.

Яка пенсія в Україні

Нині середня пенсія в Україні становить 5 743,27 гривні. Серед пенсіонерів, що працюють, цей показник сягнув 6 094,28 гривні. Водночас найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень – має 12,06% осіб.

Інші пенсіонери отримують такі пенсії: