Пенсионные взносы для украинцев за рубежом
Вносить добровольный платеж на обязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины можно независимо от места пребывания. Таким образом, украинцы за рубежом могут без проблем докупить необходимый стаж для выхода на пенсию в Украине.
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Основными условиями для добровольного участия являются:
- наличие в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о лице, в пользу которого поступает взнос;
- при этом, лицо не является пенсионером.
Какой необходимый размер взносов
Для зачисления полного месяца в страховой стаж, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы.
Однако частота и сумма добровольных взносов устанавливаются лицом самостоятельно, в зависимости от его финансовых возможностей.
Какая пенсия в Украине
Сейчас средняя пенсия в Украине составляет 5 743,27 гривны. Среди пенсионеров, работающих, этот показатель достиг 6 094,28 гривны. В то же время самые большие выплаты – более 10 тысяч гривен – имеет 12,06% лиц.
Другие пенсионеры получают такие пенсии:
- 26,84% лиц получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.