Может ли родственник получить льготы лица, находящегося в плену

Правительство приняло решение разрешить родственникам льготников, официально находящихся в плену, получить их льготы. Речь идет о помощи на оплату ЖКУ.

Как родственникам пленного получить его льготы

Льготы могут получить родственники пленного или пропавшего без вести при особых обстоятельствах, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Изменения утверждены постановлением правительства от 13.декабря 2024 года № 1420 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно использования выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц".

Средства льгот, принадлежащие льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, который фактически проживает в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы,

– говорится в сообщении ПФУ.

Подать документы для изменения получателя можно: