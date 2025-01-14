Як родичам полоненого отримати його пільги
Пільги можуть отримати родичі полоненого або зниклого безвісти за особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Зміни затверджені постановою уряду від 13.грудня 2024 року № 1420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб".
Кошти пільг, належні пільговику, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Подати документи для зміни одержувача можна:
- у відділенні ПФУ;
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- відправивши на адресу органу ПФУ;
- у ЦНАПі;
- звернувшись до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради за місцем проживання.