Як родичам полоненого отримати його пільги

Пільги можуть отримати родичі полоненого або зниклого безвісти за особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Зміни затверджені постановою уряду від 13.грудня 2024 року № 1420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб".

Кошти пільг, належні пільговику, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Подати документи для зміни одержувача можна: