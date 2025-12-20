Пенсию дадут или нет: что будет с людьми без стажа в 2026 году

Ежегодно в Украине растет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Те, кто не набрал нужных лет страхового стажа или имеет его совсем немного, могут рассчитывать на государственную социалку.

Как выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту продолжает увеличиваться. Те, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь не менее 33 лет страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Если стажа от 23 до 32 лет, пенсионное обеспечение можно оформить в 63 года.

А для тех, кто имеет от 15 до 22 лет страхового стажа, пенсия наступает в 65 лет.

Люди с менее чем 15 годами стажа получают государственную социальную помощь только после достижения 65 лет.

Обратите внимание! В последующие годы минимальный стаж для пенсии в 60 лет будет расти, поэтому планировать выход на пенсию важно заранее.

В то же время основным документом в Украине, который будет подтверждать приобретенный страховой стаж человека, остается трудовая книжка, замечает ПФУ.

Как рассчитывается социальная пенсия в 2026 году?

Соцпомощь для лиц без достаточного стажа определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных и среднемесячным доходом семьи на одного члена за последние шесть месяцев.

При этом сумма не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Пенсия пересчитывается каждые шесть месяцев, чтобы учесть изменения в доходах и имущественном состоянии получателя.

Что нужно для оформления социальной пенсии?

Чтобы получить соцпенсию, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения и предоставить пакет документов:

заявление;

паспорт и документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии всех членов семьи за последние шесть месяцев;

копию решения о назначении опекуна, если человек признан недееспособным.

Вырастет ли пенсия в 2026 году?