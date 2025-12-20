Пенсію дадуть чи ні: що буде із людьми без стажу у 2026 році

Щороку в Україні зростає мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком. Ті, хто не набрав потрібних років страхового стажу або має його зовсім небагато, можуть розраховувати на державну соціа

Як вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком продовжує збільшуватися. Ті, хто хоче вийти на пенсію у 60 років, мають мати щонайменше 33 роки страхового стажу, пише 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Якщо стажу від 23 до 32 років, пенсійне забезпечення можна оформити у 63 роки.

А для тих, хто має від 15 до 22 років страхового стажу, пенсія настає у 65 років.

Люди з менше ніж 15 роками стажу отримують державну соціальну допомогу тільки після досягнення 65 років.

Зверніть увагу! У наступні роки мінімальний стаж для пенсії у 60 років зростатиме, тому планувати вихід на пенсію важливо заздалегідь.

Водночас основним документом в Україні, який буде підтверджувати набутий страховий стаж людини, залишається трудова книжка, зауважує ПФУ.

Як розраховується соціальна пенсія у 2026 році?

Соцдопомога для осіб без достатнього стажу визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних і середньомісячним доходом сім’ї на одного члена за останні шість місяців.

При цьому сума не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Пенсія перераховується кожні шість місяців, щоб врахувати зміни у доходах та майновому стані отримувача.

Що потрібно для оформлення соціальної пенсії?

Щоб отримати соцпенсію, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та надати пакет документів:

заяву;

паспорт та документ про реєстрацію у Державному реєстрі платників податків;

довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан усіх членів сім’ї за останні шість місяців;

копію рішення про призначення опікуна, якщо людина визнана недієздатною.

Чи зросте пенсія у 2026 році?