Как оформить пенсию, если вы за границей: инструкция от Минреинтеграции

В связи с полномасштабной войной многие украинцы уехали за границу, в том числе и пенсионеры. Те, кто достиг пенсионного возраста за границей, могут оформить пенсию дистанционно.

Как оформить пенсию дивтанциально

Чтобы оформить пенсию дистанционно, нужно воспользоваться вебпорталом электронных услуг на сайте Пенсионного фонда и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". Ознакомиться с информацией на экране, перейти по ссылке "Вход".

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Далее нужно войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), после чего выполнить следующие шаги:

В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласитесь на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления. Далее выберите "Продолжить" и вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";

Заполните анкету и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных;

Прикрепите скан-копии документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости, внесенные в заявление данные можно отредактировать. Завершение всех операций – заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки Подписать и отправить в ПФУ.

Условия выхода на пенсию в 2023 году

О состоянии обработки заявления и принятом решении о назначении пенсии, Фонд уведомит вас выбранным вами способом.

Чтобы выйти на пенсию, вы должны иметь определенный объем накопленного трудового стажа и достигли пенсионного возраста. Такие правила одинаково действуют для пенсионеров, находящихся на территории Украины и за границей.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет страхового стажа.

Минимальная пенсия в Украине 2 093 гривны, а максимальная – 20 920 гривны.

К слову, если вы уже получаете пенсию, но планируете ехать за границу на постоянное место жительства, то можете получить авансом шесть пенсий. Для этого необходимо написать заявление и сняться с учета по месту жительства. Затем обратиться с заявлением в ПФУ и получить выплату авансом за шесть месяцев.