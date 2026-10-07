Назначение субсидии: как оформить пособие в 2026 году

Субсидия – это удачное решение для украинцев, которым сложно оплачивать коммунальные услуги. В частности, это актуально для осенне-зимнего сезона.

Как оформить субсидию в октябре 2026 года

Как оформить субсидию в 2026 году, рассказывают в Пенсионном фонде Украины.

Право на получение жилищной субсидии имеют:

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины и проживают в жилых помещениях.

Оформить субсидию в настоящее время можно по месту регистрации или фактического проживания. В случае проживания в арендованном помещении оформление осуществляется на основании договора аренды, внутренне перемещенные лица – на основании справки ВПЛ.

Перечень необходимых документов для оформления субсидии в 2026 году:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

справка о статусе внутренне перемещенного лица (если субсидия назначается по фактическому месту проживания);

другие документы, предусмотренные действующим законодательством, при необходимости.

Подать документы можно онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также украинцы могут воспользоваться мобильным приложением "Пенсионного фонда" или порталом "Дія".

Также подача документов возможна по почте – по адресу органа Фонда.

Кроме того, существует возможность подать документы лично – через выбранный сервисный центр ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.

Субсидия назначается на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи,

– подчеркнули в ПФУ.

А узнать о том, предоставлена ли субсидия, можно на веб-портале ПФУ в личном кабинете во вкладке "Мои уведомления".

Напомним, что для назначения субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Однако для ФЛП действуют другие правила. Доход рассчитывается по установленной формуле – в зависимости от группы единого налога.