Як оформити субсидію у жовтні 2026 року

Як оформити субсидію у 2026 році, розповідають у Пенсійному фонді України.

Право на отримання житлової субсидії мають:

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях.

Оформити субсидію наразі можна за місцем реєстрації або фактичного проживання. У разі проживання в орендованому приміщенні оформлення здійснюється на підставі договору оренди, внутрішньо переміщені особи – на підставі довідки ВПО.

Перелік необхідних документів для оформлення субсидії у 2026 році:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);

довідка внутрішньо переміщеної особи (якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);

інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.

Подати документи можна онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також українці можуть скористатися мобільним застосунком "Пенсійного фонду" або порталом Дія.

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Також подача документів можлива поштою – на адресу органу Фонду.

Крім того, є варіант надати документи особисто — через обраний сервісний центр ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

Призначається субсидія на одного члена сім’ї, на чиє ім’я оформлені комунальні платежі,

– наголосили у ПФУ.

А дізнатися про те, чи надали субсидію, можна на вебпорталі ПФУ в особистому кабінеті у вкладці "Мої повідомлення".

Нагадаємо, що для призначення субсидії рахують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Але для ФОПів діють інші правила. Дохід вираховують за встановленою формулою – залежно від групи єдиного податку.