Правила по жилищным субсидиям меняются: вносить оплату теперь необходимо самим

С 1 февраля 2023 года изменяются правила выплаты жилищных субсидий. Со следующего месяца граждане, получающие помощь, должны будут самостоятельно перечислять деньги за полученные услуги коммунальным предприятиям.

То есть отныне субсидию не будут зачислять автоматически. Граждане будут получать средства на счет и самостоятельно производить оплату. Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в области Светлана Антонюк.

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Как будет происходить оплата

Начиная с февраля, деньги жилищной субсидии будут поступать на счет получателя или в Сбербанк в случае его отсутствия.

Отменяется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами. Если человек открыл счет в банке, эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег,

– рассказывает Светлана Антонюк.

После этого получатель должен самостоятельно снять деньги и оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

Людям, получающим жилищную субсидию и не имеющим оснований изменять ее размер, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. А пенсионеры смогут и дальше получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Что касается людей непенсионного возраста, то они могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,

– говорит Светлана Антонюк.

Она добавила, что доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Как оформить субсидию