Какую прибавку могут получить пенсионеры в 80 лет

Пенсионеры могут получить разного рода надбавки. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, часть из них оформляется лишь через личное обращение пенсионера.

Как получить надбавку по возрасту

Пенсионеры старше 80 лет имеют право на надбавку по возрасту. Такая доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии.

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Размер возрастной надбавки для таких лиц составляет 570 гривен. Доплата предоставляется при условии, что общая пенсионная выплата пенсионера меньше чем 10 340,35 гривны.

Кому предоставляется доплата по состоянию здоровья

Возрастная доплата предоставляется, начиная с 70 лет. Ее размер напрямую зависит от возраста лица: пенсионеры от 70 лет до 74 лет включительно получают 300 гривен, лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. Эта доплата предоставляется при следующих условиях:

пенсионер старше 80 лет;

получает пенсию по возрасту;

проживает в одиночестве;

нуждается в уходе от посторонних лиц (социальных работников).

Размер такой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, сейчас это 944 гривны.

Чтобы получить такую надбавку, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и документами, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.