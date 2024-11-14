Как пенсионер может увеличить свои пенсионные выплаты на 1000 гривен в декабре

14 ноября 2024, 15:40
Читати новину українською
Автор: Анастасия Зорик

Украинские пенсионеры могут увеличить свои пенсионные выплаты. Для этого им нужно оформить специальную надбавку.

Какую надбавку могут получить пенсионеры

Украинцы могут получить надбавку к пенсии из-за ухудшенного состояния здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Читайте также Германия запретила танкерам с российским газом входить в свои порты

Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. Соответственно, по состоянию на сейчас, это значение – 944 гривны.

На такую надбавку имеют право пенсионеры, соответствующие следующим критериям:

  • живут в одиночестве;
  • нуждаются в уходе от посторонних лиц, в частности соцработников;
  • достигли возраста 80 лет;
  • получают пенсию по возрасту.

Как получить такую надбавку

Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен лично обратиться в ПФУ и подать следующие документы:

  • заявление (по установленному образцу);
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее ухудшенное состояние здоровья и потребность в постороннем уходе;
  • выписка из ПФУ, о том, что пенсионер еще не получает надбавки для ухода;
  • паспорт;
  • РНОКПП.