Почему украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу

20 августа 2024, 10:52
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ВРУ

Часть украинских пенсионеров находится за границей. Правительство установило требования, при которых, эти лица могут и в дальнейшем получать свои пенсии.

Как не потерять пенсию при выезде за границу

Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию. Процедуру нужно осуществлять до 31 декабря ежегодно.

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Выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года пенсионером физической идентификации,
– говорится в сообщении ВРУ.

Пенсионерам доступны следующие способы прохождения идентификации:

  • лицо может обратиться в отделение АО "Ощадбанк";
  • посетить отделение ПФУ;
  • через вебпортал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной подписи "Дия.Пидпис";
  • квалифицированным лицом в дипломатическом учреждении Украины за границей;
  • благодаря видеоконференции онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).
Обратите внимание! Если пенсионер не успеет пройти идентификацию, его выплаты замораживают до выяснения обстоятельств. То есть, ПФУ удерживает средства на своих счетах.