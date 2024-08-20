Почему украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу

Часть украинских пенсионеров находится за границей. Правительство установило требования, при которых, эти лица могут и в дальнейшем получать свои пенсии.

Как не потерять пенсию при выезде за границу

Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию. Процедуру нужно осуществлять до 31 декабря ежегодно.

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Выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года пенсионером физической идентификации,

– говорится в сообщении ВРУ.

Пенсионерам доступны следующие способы прохождения идентификации:

лицо может обратиться в отделение АО "Ощадбанк";

посетить отделение ПФУ;

через вебпортал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной подписи "Дия.Пидпис";

квалифицированным лицом в дипломатическом учреждении Украины за границей;

благодаря видеоконференции онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).

Если пенсионер не успеет пройти идентификацию, его выплаты замораживают до выяснения обстоятельств. То есть, ПФУ удерживает средства на своих счетах.