Часть украинских пенсионеров имеет право на бесплатное оздоровление в санаториях. Кто может воспользоваться этой возможностью, какие документы нужно подать и как действовать, читайте далее.

Кто может поехать в санаторий за счет государства?

В августе 2025 года пенсионеры, вернувшиеся из плена, могут воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий за государственный счет. Об этом напоминает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Впрочем, в августе эта категория пенсионеров будет единственной, для которой государство сохранило финансирование на оздоровление в соответствующих местах. Ранее бесплатное санаторное лечение было доступно и другим категориям граждан, но сейчас такая возможность отсутствует.

Как оформить бесплатную путевку пенсионеру?

Для оформления путевки нужно обратиться в Управление социальной защиты населения или ближайший ЦНАП и подать следующий пакет документов: