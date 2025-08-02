Подарок от государства в августе: как пенсионерам поехать в санаторий бесплатно
- В августе 2025 года пенсионеры, которые вернулись из плена, могут получить бесплатную путевку в санаторий за государственный счет.
- Для получения путевки нужно подать заявление, копии паспорта и ИНН, медицинскую справку и подтверждение пребывания в плену в Управление социальной защиты населения или ЦНАП.
Часть украинских пенсионеров имеет право на бесплатное оздоровление в санаториях. Кто может воспользоваться этой возможностью, какие документы нужно подать и как действовать, читайте далее.
Кто может поехать в санаторий за счет государства?
В августе 2025 года пенсионеры, вернувшиеся из плена, могут воспользоваться правом на бесплатную путевку в санаторий за государственный счет. Об этом напоминает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Читайте также Будут ли повышать пенсии в Украине до конца 2025 года
Впрочем, в августе эта категория пенсионеров будет единственной, для которой государство сохранило финансирование на оздоровление в соответствующих местах. Ранее бесплатное санаторное лечение было доступно и другим категориям граждан, но сейчас такая возможность отсутствует.
Как оформить бесплатную путевку пенсионеру?
Для оформления путевки нужно обратиться в Управление социальной защиты населения или ближайший ЦНАП и подать следующий пакет документов:
- заявление установленной формы;
- копии паспорта и ИНН;
- медицинскую справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения от семейного врача;
- а также документ, подтверждающий пребывание в плену из-за вооруженной агрессии против Украины.