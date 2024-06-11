Как уменьшить платежку за газ: Нафтогаз предлагает скидки

11 июня 2024, 16:27
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Источник:

Нафтогаз

Нафтогаз подготовил счета за потребленный газ в мае и обратился к украинцам с важным заявлением. Компания предоставляет возможность некоторым потребителям уменьшить свои платежи благодаря скидкам.

Кому дадут скидку на газ

Это может помочь украинцам снизить расходы на газ, особенно в холодные месяцы.

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Чтобы воспользоваться скидками, потребители должны придерживаться следующих правил:

Своевременная оплата:

  • Счета за газ, сформированы в мае, уже направляются потребителям и должны быть доставлены Укрпочтой после 20 июня.
  • Оплата должна быть осуществлена до 25 числа месяца, во избежание начисления пени за каждый день просрочки.

Как рассчитаться за газ

Потребители могут рассчитаться за газ с помощью нескольких онлайн-способов:

  • На официальном сайте "Нафтогаза" my.gas.ua через личный кабинет или без регистрации по номеру лицевого счета или адресу.
  • В чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.
Кстати! Потребители, которые платят за газ до 15 числа месяца, получают скидку в размере 1%. Это стимулирует своевременную оплату и позволяет немного уменьшить ежемесячные расходы.

Советы после проверки счетчиков

Нафтогаз также напоминает, что после проверки счетчиков необходимо своевременно подать показатели и оплатить счета, чтобы избежать возможных проблем с начислением пени.

Воспользовавшись этими советами, украинские потребители могут эффективно управлять своими расходами на газ и избегать лишних платежей.

Напомним! Напомним, что в течение ближайшего года бытовой тариф на газ для клиентов Нафтогаза зафиксирован и составляет 7,96 гривны за кубометр.
Автор: Дарія Подвишенна