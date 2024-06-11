Кому дадут скидку на газ

Это может помочь украинцам снизить расходы на газ, особенно в холодные месяцы.

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Чтобы воспользоваться скидками, потребители должны придерживаться следующих правил:

Своевременная оплата:

Счета за газ, сформированы в мае, уже направляются потребителям и должны быть доставлены Укрпочтой после 20 июня.

Оплата должна быть осуществлена до 25 числа месяца, во избежание начисления пени за каждый день просрочки.

Как рассчитаться за газ

Потребители могут рассчитаться за газ с помощью нескольких онлайн-способов:

На официальном сайте "Нафтогаза" my.gas.ua через личный кабинет или без регистрации по номеру лицевого счета или адресу.

В чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.

Кстати! Потребители, которые платят за газ до 15 числа месяца, получают скидку в размере 1%. Это стимулирует своевременную оплату и позволяет немного уменьшить ежемесячные расходы.

Советы после проверки счетчиков

Нафтогаз также напоминает, что после проверки счетчиков необходимо своевременно подать показатели и оплатить счета, чтобы избежать возможных проблем с начислением пени.

Воспользовавшись этими советами, украинские потребители могут эффективно управлять своими расходами на газ и избегать лишних платежей.

Напомним! Напомним, что в течение ближайшего года бытовой тариф на газ для клиентов Нафтогаза зафиксирован и составляет 7,96 гривны за кубометр.