Кому дадут скидку на газ
Это может помочь украинцам снизить расходы на газ, особенно в холодные месяцы.
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Чтобы воспользоваться скидками, потребители должны придерживаться следующих правил:
Своевременная оплата:
- Счета за газ, сформированы в мае, уже направляются потребителям и должны быть доставлены Укрпочтой после 20 июня.
- Оплата должна быть осуществлена до 25 числа месяца, во избежание начисления пени за каждый день просрочки.
Как рассчитаться за газ
Потребители могут рассчитаться за газ с помощью нескольких онлайн-способов:
- На официальном сайте "Нафтогаза" my.gas.ua через личный кабинет или без регистрации по номеру лицевого счета или адресу.
- В чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.
Советы после проверки счетчиков
Нафтогаз также напоминает, что после проверки счетчиков необходимо своевременно подать показатели и оплатить счета, чтобы избежать возможных проблем с начислением пени.
Воспользовавшись этими советами, украинские потребители могут эффективно управлять своими расходами на газ и избегать лишних платежей.