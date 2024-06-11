Кому дадуть знижку на газ

Це може допомогти українцям знизити витрати на газ, особливо в холодні місяці.

Читайте також Постачання газу через Україну: що зміниться після закінчення контракту з Газпромом

Щоб скористатися знижками, споживачі повинні дотримуватися наступних правил:

Вчасна оплата:

Рахунки за газ, сформовані в травні, вже надсилаються споживачам і мають бути доставлені Укрпоштою після 20 червня.

Оплата повинна бути здійснена до 25 числа місяця, щоб уникнути нарахування пені за кожен день прострочення.

Як розрахуватися за газ

Споживачі можуть розрахуватися за газ за допомогою кількох онлайн-способів:

На офіційному сайті "Нафтогазу" my.gas.ua через особистий кабінет або без реєстрації за номером особового рахунку чи адресою.

У чат-ботах GASUA у Viber або Telegram.

До речі! Споживачі, які сплачують за газ до 15 числа місяця, отримують знижку у розмірі 1%. Це стимулює вчасну оплату та дозволяє трохи зменшити щомісячні витрати.

Поради після перевірки лічильників

Нафтогаз також нагадує, що після перевірки лічильників необхідно своєчасно подати показники та оплатити рахунки, щоб уникнути можливих проблем з нарахуванням пені.

Скориставшись цими порадами, українські споживачі можуть ефективно керувати своїми витратами на газ та уникати зайвих платежів.

Нагадаємо! Нагадаємо, що протягом найближчого року побутовий тариф на газ для клієнтів Нафтогазу зафіксовано та становить 7,96 гривні за кубометр.