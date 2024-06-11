Кому дадуть знижку на газ

Це може допомогти українцям знизити витрати на газ, особливо в холодні місяці.

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Щоб скористатися знижками, споживачі повинні дотримуватися наступних правил:

Вчасна оплата:

  • Рахунки за газ, сформовані в травні, вже надсилаються споживачам і мають бути доставлені Укрпоштою після 20 червня.
  • Оплата повинна бути здійснена до 25 числа місяця, щоб уникнути нарахування пені за кожен день прострочення.

Як розрахуватися за газ

Споживачі можуть розрахуватися за газ за допомогою кількох онлайн-способів:

  • На офіційному сайті "Нафтогазу" my.gas.ua через особистий кабінет або без реєстрації за номером особового рахунку чи адресою.
  • У чат-ботах GASUA у Viber або Telegram.

Поради після перевірки лічильників

Нафтогаз також нагадує, що після перевірки лічильників необхідно своєчасно подати показники та оплатити рахунки, щоб уникнути можливих проблем з нарахуванням пені.

Скориставшись цими порадами, українські споживачі можуть ефективно керувати своїми витратами на газ та уникати зайвих платежів.