Кому дадуть знижку на газ
Це може допомогти українцям знизити витрати на газ, особливо в холодні місяці.
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Щоб скористатися знижками, споживачі повинні дотримуватися наступних правил:
Вчасна оплата:
- Рахунки за газ, сформовані в травні, вже надсилаються споживачам і мають бути доставлені Укрпоштою після 20 червня.
- Оплата повинна бути здійснена до 25 числа місяця, щоб уникнути нарахування пені за кожен день прострочення.
Як розрахуватися за газ
Споживачі можуть розрахуватися за газ за допомогою кількох онлайн-способів:
- На офіційному сайті "Нафтогазу" my.gas.ua через особистий кабінет або без реєстрації за номером особового рахунку чи адресою.
- У чат-ботах GASUA у Viber або Telegram.
Поради після перевірки лічильників
Нафтогаз також нагадує, що після перевірки лічильників необхідно своєчасно подати показники та оплатити рахунки, щоб уникнути можливих проблем з нарахуванням пені.
Скориставшись цими порадами, українські споживачі можуть ефективно керувати своїми витратами на газ та уникати зайвих платежів.