Как экономить на платежках за свет с кондиционером

Тариф на электроэнергию вырос летом почти вдвое. Соответственно, большинство граждан почувствовали значительное увеличение своих платежек.

Как экономить при использовании кондиционера

Чтобы сэкономить, не нужно отказываться от электроприборов, надо только правильно пользоваться этой техникой. Не менее важным является и выбор правильного устройства.

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Если вы только готовитесь приобрести кондиционер, выбирайте инверторное устройство. Основным преимуществом этой техники является то, что такая модель не будет выключаться, она только перейдет в режим пониженной мощности в момент, когда температура в помещении достигла желаемого уровня.

Чтобы сэкономить на использовании кондиционера, необязательно покупать новое устройство. Достаточно будет придерживаться определенных правил:

не открывать окна и двери, во время работы кондиционера;

избегать попадания прямых солнечных лучей в помещение благодаря установке жалюзи или специальной светоотражающей пленки на окна;

использовать режим "Эко".

Обратите внимание! Украинцы могут экономить, используя двухзонные счетчики.