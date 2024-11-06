Что будет с курсом евро в Украине при президентстве Трампа

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Курс евро НБУ устанавливает в соответствии с международным курсом доллар-евро. Поэтому курс евро должен подешеветь на 1 – 2%.

В то же время Bloomberg сообщает, что евро уже упал на 2,1%. Это является самым большим снижением валюты с 2016 года. В частности, Банки ABN Amro, ING и Manulife предупреждают, что это падение будет продолжаться в течение следующих месяцев.

Заметьте! Политика Трампа, которая может способствовать инфляции и ограничить способность Федеральной резервной системы США снижать ставки, могут еще больше осложнить экономическую ситуацию в Европе.

Более того, же скоро евро может сравняться в цене с долларом. В частности, агентство JPMorgan считает, что в случае полного контроля республиканцев евро может достичь паритета с долларом: курс евро к доллару может снизиться до 1,05 доллара.