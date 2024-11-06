Что будет с курсом евро в Украине при президентстве Трампа
6 ноября 2024, 17:40Читати новину українською
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США возникают вопросы относительно возможных изменений валютного курса в Украине, в частности подешевеет ли евро в Украине. Что будет с курсом европейской валюты в будущем, читайте дальше.
Каким будет курс евро после победы Трампа
Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что НБУ устанавливает курс евро в зависимости от международного курса доллара к евро. По этой причине, ожидается, что курс евро может снизиться на 1 – 2%.
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