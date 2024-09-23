Получение страховых выплат онлайн: как подать заявку

Лица, пострадавшие на производстве, или члены их семей, имеют право на страховые выплаты. Они могут подать заявку онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Какие виды заявлений на страховые выплаты можно подать

В Главном управлении ПФУ в Донецкой области напоминают, что на портале ПФУ можно подать заявления о назначении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

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В частности, речь идет о таких видах заявлений:

Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональным заболеванием).

Заявление о назначении/перерасчете/продлении страховой выплаты в связи со смертью кормильца.

Заявление о возмещении расходов на погребение потерпевшего и связанные ритуальные услуги.

Заявление об осуществлении страховой выплаты.

Заявление о компенсации расходов.

Как подать заявление

Чтобы подать заявление дистанционно, выполните следующие шаги:

Авторизуйтесь на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Перейдите в раздел "Коммуникации с ПФУ" и нажмите на пункт "Заявление на страховую выплату".

Дайте согласие на дистанционное информирование и нажмите "Продолжить".

Выберите тип заявления.

Заполните обязательные поля электронного документа.

Добавьте участника (при необходимости).

Загрузите скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления.

Предоставьте согласие на обработку данных, сформируйте заявление, подпишите ее КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Состояние обработки заявления можно посмотреть в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Обратите внимание! Размер файла цветной сканированной копии документа не должен превышать 1 мегабайт, а допустимые форматы – JPG, JPEG или PDF. Если документ имеет более одной страницы, его нужно прикрепить как один файл.