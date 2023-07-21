Новые правила передачи показателей газа: несколько изменилось для трех областей

Для трех областей Украины изменились правила передачи показателей газа. Старые методы могут оказаться недействительными.

Новые правила подачи показателей

С 28 июля показатели газового счетчика можно будет передать регулятору только через сервисы my.gas.ua:

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личного кабинета my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",

– говорится в сообщении компании.

Изменения касаются только Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.

Любые другие платформы учета не корректны и не будут работать, отметили в "Нефтегазе". Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки компании по следующим номерам:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

Какие сейчас тарифы на газ в Украине

До 1 мая 2024 года тарифы на газ не будут повышаться. Например в "Нефтегазе" цена составляет – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях стоимость несколько отличается.

Более 90% украинцев пользуются услугами компании "Нефтегаз".