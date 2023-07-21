Новые правила передачи показателей газа: несколько изменилось для трех областей

21 июля 2023, 14:06
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Источник:

Нефтегаз

Для трех областей Украины изменились правила передачи показателей газа. Старые методы могут оказаться недействительными.

Новые правила подачи показателей

С 28 июля показатели газового счетчика можно будет передать регулятору только через сервисы my.gas.ua:

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  • личного кабинета my.gas.ua;
  • через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
  • SMS-сообщение на номер 4647.

Уважаемые клиенты АО "Днепропетровскгаз", АО "Винницагаз" и АО "Сумыгаз". Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК "Нефтегаз Украины",
– говорится в сообщении компании.

Обратите внимание! Изменения касаются только Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей.

Любые другие платформы учета не корректны и не будут работать, отметили в "Нефтегазе". Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки компании по следующим номерам:

  • 066-300-2-888 (Vodafone),
  • 098-300-2-888 (Kyivstar),
  • 093-300-2-888 (Lifecell).

Какие сейчас тарифы на газ в Украине

До 1 мая 2024 года тарифы на газ не будут повышаться. Например в "Нефтегазе" цена составляет – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях стоимость несколько отличается.

Напомним! Более 90% украинцев пользуются услугами компании "Нефтегаз".

 

Автор: Тетяна Стельмах