За сколько можно купить 200 евро сегодня

Курс валют в Украине остается стабильным. Происходят незначительные колебания, однако, эти изменения не являются весомыми.

Какой курс евро в Украине 12 декабря

12 декабря наличный курс установлен такой: покупка происходит за 44,15 гривны за евро, продажа – 44,30 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В то же время средний курс валют в банках такой:

покупка происходит в среднем по 43,70 гривны за евро;

продажа – 44,29 гривны за евро.

В обменниках средний курс такой:

покупка – 44,15 гривны за евро;

продажа – 44,30 гривны за евро.

Обратите внимание! Курс НБУ, по состоянию на 12 декабря, установлен на уровне – 43,80 гривны за евро.

Сколько гривен придется потратить на покупку 200 евро