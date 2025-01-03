Рост тарифов на транспортировку газа повлияет на рост инфляции

Повышение тарифов на транспортировку газа будет иметь негативное влияние на промышленность и способствовать росту инфляции. Это решение будет иметь существенное влияние на промышленный сектор Украины и может ускорить инфляционные процессы.

Как подорожание газа повлияет на экономику

Такое мнение в эфире телемарафона высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает 24 Канал.

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Эксперт отметил, что для населения цена газа будет оставаться неизменной на уровне 7,99 гривны, но для промышленности тариф вырастет.

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба НКРЕКП подняло тарифы на транспортировку газа магистральными газопроводами где-то примерно до 500+ гривен, а было там 150, и это ляжет сейчас на плечи украинской промышленности.

Что известно о росте тарифов на газ

30 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провела заседание, на котором было принято решение о значительном увеличении тарифов на транспортировку природного газа.

Напомним! По результатам заседания тарифы для Оператора газотранспортной системы (ОГТС) Украины на транспортировку газа для точек входа и выхода выросли более чем в четыре раза.