Як здорожчання газу вплине на економіку

Таку думку в етері телемарафону висловив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє 24 Канал.

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Експерт наголосив, що для населення ціна газу залишатиметься незмінною на рівні 7,99 гривні, але для промисловості тариф зросте.

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу НКРЕКП підняло тарифи на транспортування газу магістральними газогонами десь приблизно до 500+ гривень, а було там 150, і це ляже зараз на плечі українській промисловості.

Що відомо про зростання тарифів на газ

30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела засідання, на якому було ухвалено рішення про значне збільшення тарифів на транспортування природного газу.

Нагадаємо! За результатами засідання тарифи для Оператора газотранспортної системи (ОГТС) України на транспортування газу для точок входу та виходу зросли більш ніж у чотири рази.