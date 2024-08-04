На какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате в Украине

В Украине размер пенсии определяется двумя факторами: стажем работы и размером заработной платы. Чем выше официальная заработная плата и длиннее трудовой стаж, тем больше будет будущая пенсия.

Какая будет пенсия при средней зарплате

В Украине пенсия рассчитывается по следующей формуле: средняя заработная плата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество лет стажа и на 1%. Полученный результат является размером будущей пенсии.

Читайте также: Рост пенсий: кому из пенсионеров повысят пенсию в августе

Итак, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере 5 401,5 гривен, при условии наличия 35 лет трудового стажа.

Средняя пенсия в Украине за последние три месяца выросла примерно на 73 гривны, достигнув 5816 гривен. В январе 2024 года средняя пенсия составляла 5385 гривен.

Впрочем, большинство украинцев – 26,14% получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Другие пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют такие выплаты: