Украинцам начислят доплату: пенсии вырастут на 590 гривен
- Украинские пенсионеры могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 590 гривен, предназначенную для участников боевых действий и некоторых категорий их родственников.
- Другие пенсионеры в июне могут получить доплату в размере около 500 гривен, в зависимости от возраста, если их пенсия меньше 10 340 гривен.
Украинским пенсионерам могут добавить ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 590 гривен. Однако такая надбавка будет доступна лишь отдельным категориям пенсионеров.
Кто получит существенную надбавку в июне
Доплата в размере 590 гривен предусмотрена для участников боевых действий и отдельных категорий их родственников, напоминает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Для оформления доплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту регистрации, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на льготу.
Обратите внимание! Размер доплаты составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум равен 2 361 гривне, поэтому ежемесячная доплата для соответствующих категорий составляет 590,25 гривны.
Кто еще может получить надбавку в 500 гривен
Также в июне другие пенсионеры также получат доплату к пенсии в размере около 500 гривен. Размер компенсации зависит от возраста:
- после 70 лет она составляет 300 гривен;
- после 75 – около 456 гривен;
- а после 80 – уже 570 гривен.
Важно, что получить доплату могут только те, у кого пенсия меньше 10 340 гривен.