Украинцам начислят доплату: пенсии вырастут на 590 гривен

Украинским пенсионерам могут добавить ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 590 гривен. Однако такая надбавка будет доступна лишь отдельным категориям пенсионеров.

Кто получит существенную надбавку в июне

Доплата в размере 590 гривен предусмотрена для участников боевых действий и отдельных категорий их родственников, напоминает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Для оформления доплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту регистрации, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на льготу.

Обратите внимание! Размер доплаты составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум равен 2 361 гривне, поэтому ежемесячная доплата для соответствующих категорий составляет 590,25 гривны.

Кто еще может получить надбавку в 500 гривен

Также в июне другие пенсионеры также получат доплату к пенсии в размере около 500 гривен. Размер компенсации зависит от возраста:

после 70 лет она составляет 300 гривен;

после 75 – около 456 гривен;

а после 80 – уже 570 гривен.

Важно, что получить доплату могут только те, у кого пенсия меньше 10 340 гривен.