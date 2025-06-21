Адресная помощь для пенсионеров: кого коснется новая выплата
- В Одессе ввели единовременную материальную поддержку для чернобыльцев I и II категорий, которые имеют I группу инвалидности и пенсию меньше 9 000 гривен, а также для вдов погибших чернобыльцев.
- Для получения выплаты нужно быть зарегистрированным в Одессе и иметь подтвержденный статус чернобыльца или вдовы ликвидатора.
Некоторым украинцам могут начислить повышенную адресную денежную помощь уже этим летом. Кто имеет право на такую поддержку от государства, читайте дальше.
Кто получит адресную помощь от государства этим летом
В Одессе ввели одноразовую материальную поддержку для одной из самых уязвимых категорий населения. А именно для чернобыльцев I и II категорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет.
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Такое решение приняли в отношении тех чернобыльцев, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе. Таким образом, единовременную адресную выплату получат:
- 9 участников ликвидации аварии на ЧАЭС с I и II категориями чернобыльцев, которые имеют I группу инвалидности и пенсию меньше 9 000 гривен. Каждому из них выплатят по 4 000 гривен;
- 5 вдов погибших (умерших) чернобыльцев, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС. Каждая получит по 2 500 гривен.
Как получить единовременную адресную помощь
Для получения выплаты нужно быть зарегистрированным в городе Одесса и иметь подтвержденный статус чернобыльца I или II категории с I группой инвалидности или статус вдовы ликвидатора.