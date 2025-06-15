Дополнительные 300 гривен к пенсии: кто сможет получить доплату уже в июле

Пенсионеры могут получать увеличенные выплаты благодаря различным доплатам и надбавкам. Кто и за что сможет получить дополнительно 300 гривен уже в июле, читайте дальше.

Кто может получить дополнительно 300 гривен к пенсии

Пенсионный фонд напоминает, что с июля часть пенсионеров сможет получать дополнительную прибавку в размере примерно 300 гривен. Эта выплата предоставляется тем, кто имеет статус Почетного донора Украины, передает 24 Канал.

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Получить статус Почетного донора можно при условии, что за все время донорства было:

40 доз крови;

60 доз плазмы крови, собранной методом афереза;

40 доз клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) методом афереза.

Интересно! Надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. В 2025 году это около 292 гривен. Если прожиточный минимум изменится, сумма доплаты также будет пересмотрена.

Как оформить доплату за донорство

Для получения дополнительных выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать:

заявление на надбавку;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

документ о награждении знаком Почетного донора Украины или СССР.

Также документ о статусе можно добавить через личный кабинет на портале Пенсионного фонда.