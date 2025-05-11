Недополученная пенсия после смерти: как оформить выплату

После смерти пенсионера родственники или наследники могут получить недополученную пенсию, если она не была выплачена при жизни. Как ее получить, читайте далее.

Кто имеет право на пенсию, которую не успел получить умерший

Недополученную пенсию могут получить родственники умершего пенсионера, если на момент его смерти они жили с ним вместе, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Для получения невыплаченной пенсии следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины лично или через онлайн-сервисы. К заявлению следует приложить следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим;

банковские реквизиты для зачисления средств.

Также нужно предоставить справку о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. В случае, если умерший содержал нетрудоспособных членов семьи, необходимо дополнительно подтвердить этот факт документально.