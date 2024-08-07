Как получить недовыплаченную пенсию

Иногда родственники могут получить недовыплаченную пенсию своего умершего члена семьи. Для этого надо выполнить определенные действия.

Как получить такую пенсию

Чтобы получить недовыплаченную пенсию, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. К нему надо приложить следующие документы:

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свидетельство о смерти пенсионера;

удостоверение личности заявителя;

документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;

реквизиты банковского счета получателя.

Также надо документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Дополнительно стоит сообщить, если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники.

Как обратиться в ПФУ онлайн