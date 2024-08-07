Как получить недовыплаченную пенсию

7 августа 2024, 12:25
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Источник:

ПФУ

Иногда родственники могут получить недовыплаченную пенсию своего умершего члена семьи. Для этого надо выполнить определенные действия.

Как получить такую пенсию

Чтобы получить недовыплаченную пенсию, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. К нему надо приложить следующие документы:

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  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • удостоверение личности заявителя;
  • документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;
  • реквизиты банковского счета получателя.

Также надо документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Дополнительно стоит сообщить, если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники.

Как обратиться в ПФУ онлайн

  • Пройдите авторизацию в веб-портале ПФУ.
  • Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
  • Выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
  • Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
  • Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".

Автор: Тетяна Стельмах