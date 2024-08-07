Як отримати таку пенсію
Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. До неї треба додати наступні документи:
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- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- посвідчення особи заявника;
- документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
- реквізити банківського рахунку отримувача.
Також треба документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Додатково варто повідомити, якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі.
Як звернутися до ПФУ онлайн
- Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.
- Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
- Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.
- Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".