Як отримати таку пенсію

Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. До неї треба додати наступні документи:

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свідоцтво про смерть пенсіонера;

посвідчення особи заявника;

документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

реквізити банківського рахунку отримувача.

Також треба документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Додатково варто повідомити, якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі.

Як звернутися до ПФУ онлайн