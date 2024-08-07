Як отримати таку пенсію

Щоб отримати недовиплачену пенсію, потрібно звернутися у ПФУ зі спеціальною заявою. До неї треба додати наступні документи:

Читайте також Чи скоротять пенсії до кінця 2024 року

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • посвідчення особи заявника;
  • документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
  • реквізити банківського рахунку отримувача.

Також треба документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Додатково варто повідомити, якщо на утриманні покійника знаходились непрацездатні родичі.

Як звернутися до ПФУ онлайн

  • Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.
  • Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
  • Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
  • Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.
  • Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".