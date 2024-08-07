Как получить такую пенсию
Чтобы получить недовыплаченную пенсию, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. К нему надо приложить следующие документы:
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- свидетельство о смерти пенсионера;
- удостоверение личности заявителя;
- документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;
- реквизиты банковского счета получателя.
Также надо документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Дополнительно стоит сообщить, если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники.
Как обратиться в ПФУ онлайн
- Пройдите авторизацию в веб-портале ПФУ.
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
- Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".